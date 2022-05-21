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بايدن يوقع على حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار
بايدن يوقع على حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار
21 مايو 2022 16:51

 صادق الرئيس الأميركي جو بايدن على حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا والبالغة قيمتها نحو 40 مليار دولار.
وجاء التوقيع على الحزمة، اليوم السبت، خلال زيارة بايدن لكوريا الجنوبية في إطار أول جولة يقوم بها، كرئيس للولايات المتحدة، في آسيا.
وكان الكونجرس الأميركي أقر الحزمة بأغلبية كبيرة في وقت سابق.
وكان بايدن طلب في الأصل موافقة الكونجرس على مساعدات بقيمة 33 مليار دولار، لكن الكونجرس رفع قيمة المساعدات إلى نحو 40 مليار دولار.
وسيتم تخصيص نصف إجمالي هذه الحزمة لشؤون الدفاع، منها ستة مليارات دولار للمساعدات العسكرية المباشرة لأوكرانيا.
وسيتم توفير مليارات الدولارات لتجديد المخزون الأميركي من المعدات العسكرية، محل المعدات التي تم إرسالها إلى أوكرانيا، كما سيتم تخصيص موارد أخرى للمساعدات الإنسانية للاجئين القادمين من أوكرانيا أو لأشخاص في أنحاء العالم يعانون من الجوع جراء الحرب الروسية على أوكرانيا.
وكانت الحكومة الأميركية أعدت العديد من الحزم الكبيرة لدعم أوكرانيا في الوقت السابق، وقد قدمت واشنطن، الخميس الماضي مساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار من الوعاء المالي السابق.

 

المصدر: د ب أ
جو بايدن
أميركا
أوكرانيا
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