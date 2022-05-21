مصر تكشف حصيلة «كورونا» الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر اليوم السبت أن متوسط عدد الاصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ خمس إصابات خلال الأسبوع الماضي وأن متوسط الوفيات اليومي بلغ حالتين جديدتين.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إن "متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 23 متعافيا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 445591 متعافيا".

وبلغ عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بشكل كامل حتى الآن 34 مليونا و874799 .





المصدر: وكالات