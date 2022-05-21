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رئيس أوكرانيا يتحدث عن «الطريقة الوحيدة» لإنهاء الأزمة
رئيس أوكرانيا يتحدث عن «الطريقة الوحيدة» لإنهاء الأزمة
21 مايو 2022 13:50

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسيكي السبت أن وحدها السبل "الدبلوماسية" يمكنها إنهاء الحرب في أوكرانيا في وقت باتت المفاوضات بين كييف وموسكو في طريق مسدود.
وقال زيلينسكي خلال مقابلة مع محطة تلفزيونية أوكرانية "نهاية النزاع ستكون دبلوماسية" مضيفا "الحرب ستكون دامية، وتتخللها معارك وقتال إلا انها ستنتهي قطعا عبر السبل الدبلوماسية".
وتابع "ثمة أمور لن نتمكن من تحقيقها إلا حول طاولة المفاوضات. نريد أن يعود كل شيء" كما من قبل، وهو ما "لا تريده روسيا"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وكان أحد مستشاري الرئيس ميخايلو بودولياك صرح الثلاثاء أن المحادثات بين موسكو وكييف "متوقفة" مؤكدا "روسيا لا تتحلّى بعنصر رئيسي وهو فهم ما يحدث في العالم حالياً ودورها السلبي جداً".

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
موسكو
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