الأحد 22 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس مونتينيغرو باليوم الوطني لبلاده
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس مونتينيغرو باليوم الوطني لبلاده
21 مايو 2022 12:25

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة ميلو دجوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس ميلو دجوكانوفيتش.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة إلى معالي دريتان اباظوفيتش رئيس وزراء مونتينيغرو. 

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد آل نهيان
آخر الأخبار
إدانة 79 متهماً في أبوظبي بجرائم الاحتيال وغسل الأموال
الإمارات
إدانة 79 متهماً في أبوظبي بجرائم الاحتيال وغسل الأموال
اليوم 11:28
محمد بن راشد
الإمارات
محمد بن راشد يعلن عن تغيير هيكلي بقطاع التعليم في الإمارات
اليوم 11:23
راكب يرتدي بدلة واقية يركب قطار مترو الأنفاق في اليوم الأول من أجزاء من خدمات مترو الأنفاق بالمدينة
عربي ودولي
شنغهاي تغير تدابير مكافحة كورونا
اليوم 11:13
لايبزج.. «أول كأس»
الرياضي
لايبزج.. «أول كأس»
اليوم 11:12
الأهلي يكشف موقف المصابين قبل نهائي الأبطال
الرياضي
الأهلي يكشف موقف المصابين قبل نهائي الأبطال
اليوم 11:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©