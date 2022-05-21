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رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس مونتينيغرو باليوم الوطني لبلاده
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس مونتينيغرو باليوم الوطني لبلاده
21 مايو 2022 12:25
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة ميلو دجوكانوفيتش رئيس مونتينيغرو وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس ميلو دجوكانوفيتش.
وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة إلى معالي دريتان اباظوفيتش رئيس وزراء مونتينيغرو.
المصدر: وام
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد آل نهيان
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