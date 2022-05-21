ماكرون يعبر عن صدمة بعد «جريمة بافالو المروعة»

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال مع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس عن "صدمة" الشعب الفرنسي و"تأثره" بعد الجريمة العنصرية التي راح ضحيتها عشرة أشخاص في مدينة بافالو.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنّ ماكرون "ذكّر بالتزامه مواصلة مكافحة الكراهية والتطرّف العنيف، بما في ذلك على الإنترنت".

كان رجل أبيض مسلح ببندقية هجومية قتل عشرة أشخاص سود في سوبرماركت في بافالو في "جريمة عنصرية مدفوعة بالحقد" بحسب السلطات.

وأوقِف مطلق النار بايتون جندرون البالغ 18 عاما في مكان الواقعة، في حي غالبية سكّانه من السود.





المصدر: وكالات