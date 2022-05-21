3 قتلى في غارات إسرائيلية بمحيط دمشق

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن انفجارات متتالية هزت دمشق من جراء تصدي دفاعات النظام الجوية لقصف إسرائيلي استهدف مواقع عسكرية بمحيط العاصمة السورية. وكشف المرصد أن الصواريخ الإسرائيلية، التي استهدفت مستودعات بمحيط دمشق، أسفرت عن مقتل 3 ضباط من الدفاع الجوي السوري وإصابة 4 آخرين. وأوضح المرصد أن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية بمحيط العاصمة دمشق ومطار دمشق الدولي، مشيرا إلى أن القصف طال منطقة جمرايا بريف دمشق ومواقع أخرى بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وأضاف أن الصواريخ الإسرائيلية وصلت في غالبيتها إلى المواقع المستهدفة وسط تراجع لمستوى الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري بالتصدي لها.

المصدر: وكالات