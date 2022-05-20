تحذير أوروبي من نقص الغذاء العالمي

بروكسل (وكالات)

جدد مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تحذيرات نقص الغذاء العالمي بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وهي أحد أكبر منتجي الحبوب في العالم، مشيراً إلى أنه لا يمكن تصدير الحبوب حالياً أو حتى حصدها أو زراعتها بسبب القتال الدائر. وقال بوريل، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع المتفاقم: «الغذاء مفقود وسوف يكون مفقوداً، وعندما يتوافر يكون ثمنه باهظاً أو يفوق طاقة الكثيرين». وأضاف بوريل: «إذا ما أنفق الأشخاص المتضررون مزيداً من الموارد على الغذاء، سيكون لديهم القليل للتعليم والصحة، وهذا سيزيد الفقر».

وشدد بوريل أيضاً على أن أزمة الغذاء الوشيكة تعود إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وليس العقوبات على روسيا.