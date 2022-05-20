اليابان تمدد ولاية قواتها ببعثة حفظ السلام في جنوب السودان

طوكيو (وكالات)

أعلنت اليابان أمس، الموافقة على تمديد ولاية قواتها العاملة ضمن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في دولة جنوب السودان لمدة عام آخر.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن مجلس الوزراء اعتمد خلال اجتماع عقده الجمعة قرارا بالموافقة على تمديد قوات الدفاع الذاتي العاملة ضمن البعثة الأممية حتى نهاية مايو من العام المقبل.

وأضافت الوزارة في بيان أن هذا التحرك يأتي في ضوء تبني مجلس الأمن الدولي في مارس الماضي قراراً بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان «يونميس» حتى 15 مارس 2023.