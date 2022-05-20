السبت 21 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
الأمم المتحدة تحض على تقديم مساعدات فورية للقرن الأفريقي
الأمم المتحدة تحض على تقديم مساعدات فورية للقرن الأفريقي
21 مايو 2022 02:00

جنيف (وكالات)

ناشدت الأمم المتحدة تقديم مساعدات مالية فورية لمنطقة القرن الأفريقي، مؤكدة أن أكثر من 18 مليون شخص تضرروا من الجفاف ومحذرة من أن الوضع سيتفاقم على الأرجح في الأسابيع المقبلة. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث خلال مؤتمر صحفي في جنيف بعد زيارة استمرت يومين إلى كينيا: «لم يعد لدينا وقت، نحن في حاجة ماسة إلى المال من أجل إنقاذ أرواح».
ومن جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا مرورا بالصومال، يواجه القرن الإفريقي موجة جفاف تثير قلق المنظمات الإنسانية، في حين يهدد الجوع نحو 20 مليون شخص. وفي هذه المناطق التي يعيش فيها السكان بشكل أساسي على الزراعة وتربية الماشية، شهدت المواسم الثلاثة الأخيرة من الأمطار انخفاضا في منسوب المتساقطات مصحوباً بغزو للجراد دمر المحاصيل بين عامي 2019 و2021.
وقال جريفيث: «تأثر أكثر من 18 مليون شخص في إثيوبيا والصومال وكينيا بالجفاف، يفيق معظمهم متضورين جوعا ولا يعرفون ما إذا كانوا سيأكلون في هذا اليوم أم لا».

القرن الأفريقي
الأمم المتحدة
مارتن جريفيث
الجفاف
آخر الأخبار
أرشيفية
ضربة روسية مدمرة لشحنة أسلحة في أوكرانيا
اليوم 14:01
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
الرياضي
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
اليوم 13:51
رئيس أوكرانيا يتحدث عن «الطريقة الوحيدة» لإنهاء الأزمة
عربي ودولي
رئيس أوكرانيا يتحدث عن «الطريقة الوحيدة» لإنهاء الأزمة
اليوم 13:50
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
الرياضي
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
اليوم 13:19
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
الرياضي
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©