الأمم المتحدة تحض على تقديم مساعدات فورية للقرن الأفريقي

جنيف (وكالات)

ناشدت الأمم المتحدة تقديم مساعدات مالية فورية لمنطقة القرن الأفريقي، مؤكدة أن أكثر من 18 مليون شخص تضرروا من الجفاف ومحذرة من أن الوضع سيتفاقم على الأرجح في الأسابيع المقبلة. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث خلال مؤتمر صحفي في جنيف بعد زيارة استمرت يومين إلى كينيا: «لم يعد لدينا وقت، نحن في حاجة ماسة إلى المال من أجل إنقاذ أرواح».

ومن جنوب إثيوبيا إلى شمال كينيا مرورا بالصومال، يواجه القرن الإفريقي موجة جفاف تثير قلق المنظمات الإنسانية، في حين يهدد الجوع نحو 20 مليون شخص. وفي هذه المناطق التي يعيش فيها السكان بشكل أساسي على الزراعة وتربية الماشية، شهدت المواسم الثلاثة الأخيرة من الأمطار انخفاضا في منسوب المتساقطات مصحوباً بغزو للجراد دمر المحاصيل بين عامي 2019 و2021.

وقال جريفيث: «تأثر أكثر من 18 مليون شخص في إثيوبيا والصومال وكينيا بالجفاف، يفيق معظمهم متضورين جوعا ولا يعرفون ما إذا كانوا سيأكلون في هذا اليوم أم لا».