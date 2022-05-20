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مقتل وإصابة 31 جندياً بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو
أرشيفية
21 مايو 2022 01:59

واغادوغو (وكالات) 

أعلن جيش بوركينا فاسو مقتل 11 من جنوده وإصابة 20 آخرين بهجوم على قاعدة مادجوري العسكرية شرقي البلاد.
وذكر بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للجيش أن التعزيزات الجوية مكنت الجيش من القضاء على ما لا يقل عن 15 إرهابياً.
وفي سياق آخر، أعلن خبراء من المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا «إيكواس» أنّ الوضع الإنساني والأمني يبقى صعباً في بوركينا فاسو.
وتشهد بوركينا فاسو منذ عام 2015 هجمات إرهابية تنفذها مجموعات مسلحة بعضها تابع لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، خلّفت أكثر من ألفي قتيل و1,8 مليون نازح.
وقال جان كلود كاسي برو الذي يرأس بعثة الخبراء مع وزيرة الخارجية الغانيّة شيرلي أيوركور بوتشواي مساء أمس الأول، «أشرنا في تقرير مشترك إلى أنّ الوضع الإنسانيّ والأمنيّ يبقى صعباً».
وحسب كاسي برو: «من الضروري اتخاذ تدابير إزاء هذا الوضع». 
وسيقدّم التقرير إلى رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا.

بوركينا فاسو
هجوم إرهابي
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