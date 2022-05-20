«النقد الدولي» يمدد برنامج مساعداته للصومال

مقديشو (وكالات)

وافق صندوق النقد الدولي على تمديد فترة برنامج المساعدة المالية للصومال، والذي كان من المقرر أن ينتهي هذا الشهر إذا لم تتول حكومة جديدة السلطة.

يأتي هذا القرار بعد انتخاب حسن شيخ محمود رئيساً للصومال نهاية الأسبوع الماضي.

ويمتد برنامج مساعدات صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات وتبلغ قيمته 400 مليون دولار. وكانت مهلة البرنامج ستنتهي تلقائياً في 17 مايو ما لم يتم تنظيم انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة جديدة تتولى السلطة في هذا البلد الفقير الذي يعاني من تمرد حركة «الشباب» الإرهابية، والمهدد بالمجاعة بفعل جفاف حاد. وكان صندوق النقد الدولي وافق الأسبوع الماضي على طلب الحكومة تمديد المهلة ثلاثة أشهر أي لغاية 17 أغسطس.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد لورا جاراميلو مايور: إن «التمديد سيتيح الوقت لتأكيد التفاهمات بشأن سياسات المساعدات مع الحكومة الجديدة وتأكيد ضمانات التمويل مع الشركاء للتنمية».

وأشاد شركاء الصومال الدوليون الاثنين بانتخاب حسن شيخ محمود، ودعوه إلى تولي مشاكل البلد الفقير وغير المستقر في القرن الإفريقي الذي تشله أزمة سياسية عميقة منذ أكثر من عام.

وقالت جاراميلو في فبراير، إنه بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، يمكن أن تنخفض ديون الصومال إلى 557 مليون دولار، أي نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، وقد يمكّن خفض الديون مقديشو من جذب المزيد من أموال الشركاء الدوليين لتطوير قطاعها الخاص.

وتعتبر الصومال، أحد أفقر دول العالم، حيث يعيش 70 % من السكان بأقل من 1,90 دولار في اليوم، وتكافح للتعافي من عقود من الحرب الأهلية وتواجه تمرد حركة «الشباب» الإرهابية.

وتفتقر الحكومة الفيدرالية شهرياً إلى 10 ملايين دولار لتغطية النفقات الجارية مثل رواتب موظفي الخدمة المدنية.