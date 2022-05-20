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تونس: انتشال 3 جثث و10 مفقودين بغرق مركب
أرشيفية
21 مايو 2022 02:00

تونس (وكالات)

أنقذت قوات خفر السواحل التونسية 44 مهاجرًا غير قانوني وانتشلت ثلاث جثث بينما ما زال 10 في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم قبالة السواحل الشرقية التونسية، على ما أفاد متحدث رسمي أمس.
وقال الناطق الرسمي باسم خفر السواحل حسام الدين الجبابلي: «تم إنقاذ 44 شخصاً وهناك 10 مفقودين وانتشلنا ثلاث جثث».
وكل المهاجرين تونسيون وانطلقوا من سواحل محافظة صفاقس وحاولوا التوجه بمركب قبل أن يغرق نحو السواحل الإيطالية، حسب الجبابلي.
ومع تحسن الأحوال الجوية تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير القانونية لتونسيين وآخرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء من السواحل التونسية نحو السواحل الأوروبية.
وأعلن جيش البحر التونسي السبت الماضي، إنقاذ 81 مهاجراً بينهم امرأة بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب متهالك. 

السواحل التونسية
تونس
صفاقس
المهاجرين
الهجرة غير الشرعية
الهجرة إلى أوروبا
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