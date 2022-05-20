ليبيا: توافق على 140 مادة بمشروع الدستور

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

توافق مجلسا النواب والدولة الليبيان في ختام اجتماعات الجولة الثانية للمسار الدستوري الليبي في القاهرة، أمس، على نحو 70 % من مواد مشروع مسودة الدستور، وذلك بعد اجتماعات استمرت لمدة 6 أيام في العاصمة المصرية، بحسب ما جاء في البيان الختامي للاجتماعات.

وأشار البيان الختامي لاجتماعات «المسار الدستوري» الليبي إلى أنه جرى التوافق على 140 مادة في مشروع مسودة الدستور، على أن تستكمل البقية بالجلسة القادمة.

وأوضح البيان أن اللجنة المصغرة المكلفة من وفدي البرلمان ومجلس الدولة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، حصرت المواد محل الاتفاق، وإعداد صيغة توافقية حولها للجانهما، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها، حيث تناولت جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع في مشروع مسودة الدستور.

ولفت البيان إلى أن اللجنة المصغرة تركت بعض المواد القليلة لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل، ستتم مناقشتها في جولة قادمة مع باقي المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ.

وعلمت «الاتحاد» من مصادر داخل لجنة المسار الدستوري الليبي أن الجولة القادمة من الاجتماعات بين مجلسي النواب والدولة ستعقد في 11 يونيو المقبل، وذلك للتوافق على كامل مواد مشروع مسودة الدستور التي لا تزال محل خلاف.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا التزامه وحكومته بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين، مطالبا المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه هذه التصرفات.

وفي تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر، قال باشاغا: «تلقيت اليوم مكالمة هاتفية من كارولين هارندل سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، حيث تناقشنا حول التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة».

وتابع: «أكدت التزامي وحكومتي بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين، وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه هذه التصرفات».

وأضاف: «كما أعربت عن شكري وتقديري للجهود التي تبذلها المملكة المتحدة في دعم المسار الديمقراطي وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا».

ومن جانبها، كتبت سفيرة المملكة المتحدة عبر تويتر: «تحدثت اليوم مع فتحي باشاغا، وشددت على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن العنف والتحريض عليه، من الأهمية بمكان أن تشارك جميع الأطراف بشكل بناء في الحوار نحو عملية تعود بالنفع على جميع الليبيين».

وتابعت: «على الرغم من أننا لم نناقش دور المؤسسات المالية الليبية في حوارنا، فإن وجهة نظر المملكة المتحدة لا لبس فيها بأنه يجب الحفاظ على نزاهة وحياد المؤسسات المالية الليبية لصالح الشعب الليبي».

وكانت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي في شرق ليبيا قد حاولت استلام مقراتها في العاصمة الليبية طرابلس من حكومة الوحدة الوطنية، إلا أن الأخيرة صعدت مواجهتها لحكومة باشاغا عسكرياً عبر اشتباكات شهدتها العاصمة الليبية في اليومين الماضيين وأفضت إلى خروج رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان من العاصمة طرابلس.



ليبيا تشارك في منتدى دولي حول الهجرة

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون والمنظمات، عمر الكتي شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الأول لاستعراض الهجرة، والذي عقد في الجمعية العامة بمقر الأمم المتحدة.

وجاءت الجلسة وفق بيان الوزارة برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ورئيس الجمعية العمومية وبحضور عدد من وفود الدول الأعضاء والمراقبين وأصحاب المصلحة المتعددين.

وشملت فعاليات المنتدى مناقشات حول جميع الأهداف الـ23 الخاصة بالميثاق العالمي حول الهجرة وتعزيز حوكمة الهجرة الدولية، وتناول المنتدى عدة قضايا منها التعافي من جائحة كورونا، والتخطيط للكوارث المستقبلية، واحترام حقوق الإنسان.

وتمت أيضاً مناقشة الاستجابة للهجرة المدفوعة بالتغير المناخي، وتقليل نقاط الضعف التي تقوض الرفاهية وبناء مسارات الهجرة القانونية.