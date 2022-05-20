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319 شاحنة مساعدات تدخل «تيجراي» الإثيوبي خلال أسبوع
319 شاحنة مساعدات تدخل «تيجراي» الإثيوبي خلال أسبوع
21 مايو 2022 01:59

نيروبي (وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة أمس، دخول أكثر من 300 شاحنة محمّلة مساعدات إنسانية إلى إقليم «تيجراي» خلال أسبوع في منتصف مايو، في قافلة هي الأكبر منذ نحو عام على الرغم من الاحتياجات الهائلة لهذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا.
وجاء في التقرير الأسبوعي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» أن 319 شاحنة محمّلة مساعدات إنسانية دخلت «تيجراي» خلال أسبوع، وهو الرقم الأعلى على صعيد الشاحنات التي دخلت المنطقة خلال أسبوع منذ يونيو 2021.
وجاء في التقرير أن «ما مجموعه 571 شاحنة دخل إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي منذ استئناف تسيير القوافل في الأول من أبريل بعد توقف استمر أكثر من ثلاثة أشهر». وبحسب «أوتشا» دخل بين أبريل ومنتصف مايو نحو 15500 طن من المواد الغذائية عبر منطقة عفر المجاورة».
وأكد المكتب ضرورة إدخال كمية إضافية قدرها 68 ألف طن على الأقل لاستكمال الدورة الحالية لتوزيع المواد الغذائية، مشدداً على وجوب إدخال البذور والأسمدة في أسرع وقت لأن موسم الزرع يبدأ قريباً.

الجبهة الشعبية لتحرير تجراي
إقليم تيغراي
إثيوبيا
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