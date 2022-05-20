السودان يستنكر التصريحات الإثيوبية بشأن «الفشقة»

أسماء الحسيني (الخرطوم، القاهرة)

استنكر السودان تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي دمقي موكنن بشأن منطقة «الفشقة» التي اتهم فيها الخرطوم باستغلال الوضع في شمالي بلاده وغزو حدودها.

وأوضحت وزارة الخارجية السودانية في بيان مساء أمس الأول، أن الوزير الإثيوبي استند لمعلومات غير صحيحة ومضللة ومخالفة لإقرار إثيوبيا بما ورد في اتفاقية 1902 وبروتوكول 1903 الخاص بوضع العلامات الحدودية بين البلدين والمذكرات المتبادلة بين وزيري خارجية البلدين في 18 يوليو 1972، مشيرةً إلى أن التصريحات الإثيوبية تأتي في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى الاستقرار والتهدئة والابتعاد عن بث خطابات الكراهية والتصعيد.

وأكدت السودان أن قواتها منتشرة داخل حدودها بوصف ذلك جزءاً لا يتجزأ من ممارسته لسيادته على أراضيه وضبط الحدود المعترف بها دولياً، داعيةً إثيوبيا لاستئناف أعمال لجان الحدود المشتركة في أقرب وقت، والانخراط الجاد في عملية استكمال تكثيف العلامات الحدودية.

وفي سياق آخر، أفرجت السلطات السودانية أمس، عن اثنين من قادة الحزب الشيوعي، بعد يوم من اعتقالهما، بحسب الحزب.

وقال الحزب إنهما أوقفا بعد لقائهما زعيم المتمردين عبد الواحد نور الذي رفض التوقيع على اتفاق سلام تاريخي عام 2020 مع الحكومة السودانية.