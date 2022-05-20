الجيش اليمني يجدد التزامه بالهدنة الأممية

عدن (الاتحاد)

أطلع وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي، مجلس الوزراء اليمني على الخروقات المتواصلة والمستمرة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية للهدنة الأممية.

وخلال حضوره اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد في عدن، قدّم الفريق المقدشي، تقريراً حول المستجدات الميدانية واستمرار خروقات ميليشيات الحوثي للهدنة الأممية، مؤكداً التزام القوات المسلحة بالهدنة وضبط النفس، وحرص الجيش على إتمام سريان الهدنة والسعي في طريق عملية السلام لإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمني.

أمنياً، رصد الجيش اليمني، ارتكاب الميليشيات الإرهابية 88 خرقاً للهدنة الأممية في جبهات الضالع وتعز والحديدة وحجة وصعدة والجوف ومأرب وشبوة.

وأوضح الجيش اليمني في تقرير، بأن الخروقات منها 22 خرقاً في محوري «البرح» غرب تعز و«حيس» جنوب الحديدة، و27 خرقاً في جبهات محافظة حجة، و17 خرقاً في جبهات محور تعز، و11 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب، و5 خروقات شرق مدينة الجوف، و3 خروقات في محور الضالع، وخرقان في محور صعدة، وخرق واحد في محور «بيحان» غرب شبوة.

وأشار التقرير إلى استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف مواقع الجيش في كافة الجبهات المذكورة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسّطة، وسط تحليق مكثّف للطيران الاستطلاعي المسيّر بمختلف الجبهات، واستقدام تعزيزات مختلفة منها عربات مدرّعة دفعت بها إلى جبهاتها شرق مدينة «الحزم» بمحافظة الجوف.

في غضون ذلك، أصيبت امرأة من أهالي محافظة تعز، أمس، بانفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأفادت مصادر محلية وطبية، بأن امرأة تبلغ 20 عاماً، كانت تجمع الأعشاب في ضواحي قرية «القعيطي» شمال غرب «موزع» عندما انفجر لغم أرضي من مخلفات الميليشيات الحوثية، ما أسفر عن بتر أصابع يدها اليسرى.

ولفتت المصادر إلى أن أقاربها سارعوا بإسعافها ونقلها إلى أقرب نقطة طبية للقوات المشتركة في محور «البرح». وفي السياق، لفت مختص في هندسة القوات المشتركة إلى أن سيول الأمطار التي شهدتها مؤخراً منطقة «البرح» جرفت كميات من ألغام ميليشيات الحوثي إلى مناطق زراعية وقريبة من تجمعات سكانية تقع بمحاذاة مجرى السيول، مؤكداً أن فريقاً هندسياً في محور «البرح» يبذل جهوداً كبيرة لاكتشافها وتطهيرها حفاظاً على أرواح المدنيين.

وكانت هندسة القوات المشتركة حققت نجاحات كبيرة في تطهير مساحات واسعة من حقول وشبكات ألغام خلفتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في المديريات والمناطق المحررة بالساحل الغربي بمحوريه الجنوبي غرب تعز والشمالي جنوب الحديدة.



