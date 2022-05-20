أهالي تعز يطالبون برفع الحصار الحوثي عن المدينة

تعز (وكالات)

أدى عشرات اليمنيين صلاة الجمعة، أمس، بالقرب من «عقبة منيف» المؤدية إلى منطقة «جولة قصر الشعب» شرقي مدينة تعز، للمطالبة بفك الحصار على المدينة الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ العام 2015.

وندد خطيب الجمعة باستمرار حصار ميليشيات الحوثي على المدينة، ومحاولتهم التهرب من فتح المنافذ تنفيذاً لاتفاق الهدنة الإنسانية، مطالباً مجلس القيادة الرئاسي بتحمل مسؤولياته الوطنية والإنسانية تجاه المدينة. واستنكر خطيب الجمعة، تراخي الأمم المتحدة بشأن ملف تعز، رغم حرصهم على تنفيذ مطالب الطرف الآخر، أبرزها، فتح مطار صنعاء ووقف الغارات الجوية.

يشار إلى أن ناشطين وإعلاميين يمنيين دشنوا قبل أيام حملة إلكترونية ووقفات احتجاجية تطالب بإنهاء الحصار على تعز وفتح منافذ شرق وغرب المدينة المغلقة منذ نحو 8 سنوات.