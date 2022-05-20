وزير الدفاع الأميركي يؤكد التزام بلاده بشراكتها القوية مع السعودية

واشنطن (وكالات)

أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن بلاده ملتزمة بشراكتها القوية مع المملكة العربية السعودية.

وقال أوستن، في تغريدة على موقع تويتر: «كان من دواعي سروري لقاء نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية». وأضاف: «أشارك السعودية مخاوفها من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وأرحب بجهود المملكة البناءة في دفع الهدنة اليمنية الحالية التي ينبغي تمديدها».

في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن «الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عقدتا اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشتركة يومي 17 و18 مايو وذلك في مقر الوزارة بواشنطن».