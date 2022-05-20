السبت 21 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
وصول شحنة لقاحات «الحصبة» إلى عدن
شحنة لقاحات الحصبة لدى وصولها إلى مطار عدن (من المصدر)
21 مايو 2022 01:59

جنيف (وكالات)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، وصول شحنة من لقاحات «الحصبة» و«الحصبة الألمانية» إلى مطار عدن الدولي.
وقالت المنظمة، أمس، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: «وصلت الخميس إلى مطار عدن الدولي 1.49 مليون جرعة من لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية».
وأوضحت المنظمة، أنه سيتم استخدام هذه اللقاحات لتطعيم 1.3 مليون طفل خلال حملة الحصبة القادمة المزمع تنفيذها في نهاية الشهر الجاري.
وفي أبريل الماضي، قالت المنظمة، إن اليمن واحد من 5 بلدان أبلغت عن أكبر حالات تفشٍ لمرض الحصبة، إلى جانب الصومال ونيجيريا وأفغانستان وإثيوبيا، مشيرة إلى أن أكبر سبب لحالات تفشي المرض الفتّاك حيثما يحدث هو عدم كفاية تغطية لقاح الحصبة.

مطار عدن
اليمن
مطار عدن الدولي
اليونيسف
الحصبة
آخر الأخبار
أرشيفية
ضربة روسية مدمرة لشحنة أسلحة في أوكرانيا
اليوم 14:01
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
الرياضي
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
اليوم 13:51
رئيس أوكرانيا يتحدث عن «الطريقة الوحيدة» لإنهاء الأزمة
عربي ودولي
رئيس أوكرانيا يتحدث عن «الطريقة الوحيدة» لإنهاء الأزمة
اليوم 13:50
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
الرياضي
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
اليوم 13:19
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
الرياضي
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©