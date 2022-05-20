وصول شحنة لقاحات «الحصبة» إلى عدن

جنيف (وكالات)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، وصول شحنة من لقاحات «الحصبة» و«الحصبة الألمانية» إلى مطار عدن الدولي.

وقالت المنظمة، أمس، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي: «وصلت الخميس إلى مطار عدن الدولي 1.49 مليون جرعة من لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية».

وأوضحت المنظمة، أنه سيتم استخدام هذه اللقاحات لتطعيم 1.3 مليون طفل خلال حملة الحصبة القادمة المزمع تنفيذها في نهاية الشهر الجاري.

وفي أبريل الماضي، قالت المنظمة، إن اليمن واحد من 5 بلدان أبلغت عن أكبر حالات تفشٍ لمرض الحصبة، إلى جانب الصومال ونيجيريا وأفغانستان وإثيوبيا، مشيرة إلى أن أكبر سبب لحالات تفشي المرض الفتّاك حيثما يحدث هو عدم كفاية تغطية لقاح الحصبة.