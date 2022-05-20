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كوريا الشمالية تسجل 2,2 مليون إصابة بـ«الحمى»
كوريا الشمالية تسجل 2,2 مليون إصابة بـ«الحمى»
21 مايو 2022 00:06

سجلت السلطات الكورية الشمالية أكثر من 2,24 مليون حالة إصابة بـ "الحمى"، مما يؤكد انتشار المزيد مما يعتقد على نطاق واسع أنه عدوى كوفيد-19 التي لم تشخص بسبب نقص منشآت إجراء الاختبارات.
ورصدت السلطات أكثر من 263 ألف حالة إصابة جديدة، أمس الخميس، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية نقلا عن سلطات مواجهة الوباء.
وقال الخبراء إن كوريا الشمالية ليس لديها قدرات فحص كافية للتأكد مما إذا كان الأشخاص يعانون من مرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا النستجد. وبالتالي، يعلنون عن الإصابة  بالحمى بدلا من ذلك.
أعلنت كوريا الشمالية عن هذه الأرقام بعد أسبوع من تأكيد بيونغ يانغ أول حالة إصابة رسمية بفيروس كورونا في البلاد.
وذكرت التقارير أنه حتى الآن توفي 65 شخصا. وفي الوقت ذاته، تردد أن حوالي 1,49 مليون شخص تعافوا بالفعل.

المصدر: د ب أ
فيروس كورونا
كوريا الشمالية
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