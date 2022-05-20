مسؤول يحذر من ارتفاع إصابات جدري القرود

قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، اليوم الجمعة، إن من المرجح اكتشاف مزيد من حالات الإصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة خلال الأيام القادمة.

لكنه أضاف أن الخطر على عامة الناس ما زال منخفضا في الوقت الراهن.

يأتي التحذير الأميركي بعد تحذير مماثل صدر عن خبراء بريطانيين ومن منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن الأسوأ فيما يتعلق بمرض جدري القرود لم يأت بعد.

تتزايد المخاوف أيضًا على المستوى الدولي، حيث تعقد منظمة الصحة العالمية اجتماعًا طارئًا لمناقشة استراتيجيات الاحتواء.

وقد اكتشفت حالات مؤكدة من المرض في إحدى عشرة دولة حتى الآن، وهي: بريطانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا والسويد وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وكندا والولايات المتحدة وأستراليا. وتتحقق هولندا من إصابات العديد من المرضى المشتبه بهم.

المصدر: وكالات