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روسيا تعلن السيطرة على مجمع "آزوفستال" ومدينة ماريوبول
جنود أوكرانيون يخرجون من آزوفستال في ماريوبول
20 مايو 2022 23:24

أكد الجيش الروسي، اليوم الجمعة، استسلام كل الجنود الأوكرانيين الموجودين في مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الاستراتيجية بجنوب شرق أوكرانيا.
وقال إيغور كوناشنكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية "منذ 16 مايو، استسلم 2439 من (كتيبة) آزوف وجنود أوكرانيون محاصرون في المصنع. اليوم، 20 مايو، استسلمت المجموعة الأخيرة المؤلفة من 531 مقاتلا".
واضاف كوناشنكوف أن "منشآت الموقع تحت الأرض حيث كان يختبئ المقاتلون باتت تحت السيطرة التامة للقوات المسلحة الروسية". 
وتابع المصدر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تبلغ من وزير الدفاع سيرغي شويغو "انتهاء عملية التحرير الكامل لمجمع (آزوفستال) ومدينة ماريوبول".
وأكد المتحدث أن قائد مقاتلي كتيبة "آزوف" في المكان استسلم ونقل من المصنع "في آلية مدرعة خاصة".

المصدر: آ ف ب
ماريوبول
جنود
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