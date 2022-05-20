بلجيكا تلغي أحد آخر قيود كورونا

أعلنت الحكومة البلجيكية، اليوم الجمعة، إلغاء أحد آخر القيود التي كانت فرضتها ضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت السلطات إن وضع الكمامة في وسائل النقل العام لن يعود إلزاميًا اعتبارًا من الاثنين نظرًا "للانتشار المتباطئ بوضوح" لمرض كوفيد-19.غير أن وضع الكمامة لا يزال إلزاميًا في بلجيكا "في المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات"، فضلاً عن كونه "موصى به" في دور العجزة وعيادات طبّ الأسنان وكلّ مكان آخر لا يزال "مقصودًا جدًا".

وقال مكتب رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو "يوصى بشدة أيضًا بتهوية المساحات الداخلية بشكل جيد".

وتراجعت وتيرة انتشار كوفيد-19 بشدّة في بلجيكا، بحيث تُسجّل حاليًا 3500 إصابة بكوفيد-19 يوميًا، بحسب معهد الصحة العامة Sciensano، بعدما سُجّلت في أواخر يناير الماضي أكثر من 76 ألف إصابة في يوم واحد في ظلّ انتشار المتحورة أوميكرون.

وتراجع أيضًا الضغط على القطاع الاستشفائي بشكل واضح، بحيث أصبح عدد الأسرّة التي يشغلها مرضى كوفيد-19 "نحو 100 سرير منذ فترة"، أي "أقّل بكثير من عتبة 300" التي كان يعني تخطّيها بلوغ حالة طوارئ صحية في بلجيكا.

المصدر: آ ف ب