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بوتين يكشف تعرض روسيا لهجمات إلكترونية
بوتين يعقد اجتماعا عن بعد مع مجلس الأمن الروسي
20 مايو 2022 19:55

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن تعرض بلاده لهجمات إلكترونية خلال الآونة الأخيرة.
وقال إن عدد الهجمات الإلكترونية التي تشنها "كيانات حكومية" على روسيا زاد عدة مرات وإن من الضروري أن تعزز روسيا دفاعاتها الإلكترونية من خلال تقليص الاعتماد على البرامج والمعدات الإلكترونية الأجنبية.
وتعرضت مواقع كثير من الشركات المملوكة لروسيا ومواقع إخبارية في روسيا لمحاولات اختراق من وقت إلى آخر منذ 24 فبراير الماضي.
وقال بوتين "تجري محاولات تستهدف تعطيل موارد الإنترنت الخاصة ببنية المعلومات التحتية الروسية الحساسة". وأضاف أن المؤسسات الإعلامية والمالية مستهدفة.
وفي اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي، قال بوتين إن روسيا تحتاج إلى تحسين أمن المعلومات في القطاعات الرئيسية والتحول لاستعمال التكنولوجيا والأجهزة المحلية.
ومنذ وقت طويل، سعت موسكو إلى تحسين البنية التحتية لشبكة الإنترنت المحلية، بل إنها فصلت نفسها عن شبكة الإنترنت العالمية خلال اختبارات في الصيف الماضي.

المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
هجمات إلكترونية
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