إسبانيا تشهد موجة حرّ غير مسبوقة

شهدت إسبانيا الجمعة موجة حرّ غير اعتيادية ستستمرّ خلال عطلة نهاية الأسبوع وقد تجعل من مايو 2022 الشهر الأكثر سخونة في القرن الحادي والعشرين في البلاد.

وستصل درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية الجمعة في مدينتيْ إشبيلية وقرطبة (جنوب) و34 درجة في العاصمة مدريد (وسط) السبت بينما ستكون 39 درجة الأحد في سرقسطة (شمال شرق)، بحسب وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية.

وفعّلت الحكومة الخميس خطّة عملها لمواجهة الحرّ وأوصت السكان بشرب السوائل و"البقاء في الظلّ قدر الإمكان".

ويُتوقّع ألّا تنخفض درجات الحرارة في عدة مناطق إسبانية إلى ما دون العشرين درجة مئوية ليلًا.

وقال المتحدث باسم وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية روبن ديل كامبو لوكالة فرانس برس إن مايو هذا "حارّ جدًا، أكثر بكثير من المعتاد".