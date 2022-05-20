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«الصحة العالمية» تعقد اجتماعاً طارئاً حول مرض «جدري القرود»
«الصحة العالمية» تعقد اجتماعاً طارئاً حول مرض «جدري القرود»
20 مايو 2022 19:24

قالت مصادر مقربة من منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ستعقد، اليوم الجمعة، اجتماعاً طارئاً حول تفشي مرض جدري القرود.
ومن المقرر أن تجتمع المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بمخاطر العدوى التي يمكن أن تتحول إلى أوبئة.

وتقدم المجموعة المشورة لمنظمة الصحة العالمية حول مخاطر العدوى التي يمكن أن تشكل تهديداً للصحة العالمية.
وفي الآونة الأخيرة جرى تسجيل أكثر من 100 إصابة خارج أفريقيا التي يتوطن فيها المرض. وتنتشر العدوى الفيروسية عن طريق الاتصال الوثيق مع المرضى وعادة ما تصاحبها أعراض خفيفة.

المصدر: رويترز
منظمة الصحة العالمية
جدري القرود
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