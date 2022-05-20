تسجيل حالات من جدري القرود في دول جديدة

سجلت المزيد من الدول الغربية، اليوم الجمعة، إصابات بجدري القرود أو حالات اشتباه بالمرض.

وأعلنت الخدمة الطبية للجيش الألماني، اليوم الجمعة، أن معهد الجيش للأحياء الدقيقة في ميونخ رصد بشكل قاطع أمس الخميس تغيرات جلدية مميزة للفيروس لدى مريض.

وأعلنت وزارة الصحة المحلية في ولاية بافاريا أن المصاب يبلغ من العمر 26 عاما وينحدر من البرازيل، موضحة أنه سافر إلى ألمانيا من البرتغال عبر إسبانيا، ويقيم منذ حوالي أسبوع في العاصمة البافارية ميونخ، مضيفة أنه زار أيضا مدينتي دوسلدورف وفرانكفورت في ألمانيا.

وأوضحت الوزارة أن المريض معزول الآن في وحدة بمستشفى "شفابينج" في ميونخ.

في هولندا، نقلت وكالة (إيه.إن.بي) للأنباء اليوم الجمعة عن هيئة الصحة قولها إنه تم رصد عدة حالات يشتبه في إصابتها بجدري القرود في البلاد.

وأضافت الوكالة نقلا عن المعهد الوطني للصحة أن الاختبارات التي تؤكد الإصابة ليست متاحة بعد.

ورصدت حالات مؤكدة من المرض في إحدى عشرة دولة حتى الآن، وهي: بريطانيا وفرنسا والبرتغال وبلجيكا والسويد وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا وكندا والولايات المتحدة وأستراليا. وتتحقق هولندا من إصابات العديد من المرضى المشتبه بهم.

فيما كان المرض يرصد فقط في أفريقيا.

وذكرت سلطات الصحة الوطنية في فرنسا، اليوم الجمعة، أن رجلا (29 عاما) في منطقة "باريس الكبرى"، أصيب بفيروس جدري القرود، دون السفر إلى دولة ينتشر فيها الفيروس.

وأضافت السلطات أنه لم تظهر على الرجل أي أعراض خطيرة، وقد عزل في المنزل. وأبلغ الأشخاص الذين كان على تواصل معهم وأصدرت تعليمات لهم بشأن كيفية التصرف لتفادي العدوى.

المصدر: د ب أ