مستشار ألماني أسبق ينسحب من مجلس إدارة مجموعة روسية

أعلنت مجموعة "روسنفت" النفطية الروسية العملاقة، اليوم الجمعة، أن المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، سينسحب من مجلس إدارة المجموعة.

وبحسب روسنفت، أبلغ شرودر الشركة بأنه لن يتمكن من تمديد مهامه كرئيس لمجلس إدارة شركة النفط الروسية الرائدة.

يأتي هذا الإعلان غداة اتخاذ برلين قرارات تستهدف الزعيم الاشتراكي الديمقراطي السابق الذي كان مستشارًا لألمانيا بين 1998 و2005 وتوجيه البرلمان الأوروبي دعوة في قرار غير ملزم إلى فرض عقوبات عليه.

وقرر البوندستاغ، البرلمان الألماني، الخميس تجريد شرودر من امتيازات رسمية يتمتّع بها، بينها تشغيل مكتبه.

وصوّت أعضاء البرلمان الأوروبي بأغلبية واسعة لصالح قرار غير ملزم يطالب شرودر بالاستقالة من مناصبه في الشركات الروسية.

ولا يزال غيرهارد شرودر رئيسًا للجنة المساهمين في "نورد ستريم إيه جي"، الكونسورتيوم المشغل لأنبوب غاز "نورد ستريم" الذي يربط بين روسيا وألمانيا.

وإضافة إلى وظائفه الحالية، من المقرر أن ينضم إلى مجلس الإشراف على شركة "غازبروم" الروسية العملاقة في يونيو.

جُرّد المستشار الأسبق من أوسمة منحتها له عدة مدن واستهدفته دعوات للإطاحة به من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وكان قد أعلن في أبريل أنه لا ينوي الاستقالة إلا إذا أوقفت موسكو شحنات الغاز إلى ألمانيا وهو سيناريو قال إنه لا يعتقد بإمكان حدوثه.





المصدر: د ب أ