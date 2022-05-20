انتهاء التحقيق في تهم فساد ضد رئيس موريتانيا السابق

أنهى القضاء الموريتاني، اليوم الجمعة، التحقيق في تهم فساد وغسل أموال تلاحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وعددا من المقربين منه.

وقال مصدر قضائي إن قضاة التحقيق في الملف أبلغوا المحامين المدافعين عن المتهمين، انتهاء التحقيقات بعد أكثر من 12 شهرا من التحقيقات والاستجوابات والاعتقالات وحجز ومصادرة الممتلكات.

وقال محامو الدفاع إنهم بدأوا بالإجراءات المترتبة على ذلك.

وحسب المسطرة الإجرائية في القضاء الموريتاني، ستتقدم الأطراف ذات العلاقة بالملف إلى قطب التحقيق بطلباتها المتعلقة بموكليها وكذا النيابة العامة.

ويقول الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وهيئة دفاعه إن الملف "كيدي" وسياسي بامتياز يهدف لتصفية الرئيس السابق بعد محاولته العودة إلى ممارسة العمل السياسي عبر بوابة الحزب الحاكم.

وأعلنت النيابة الموريتانية حجز أموال طائلة تعود ملكيتها للرئيس السابق ومقربين منه قالت إنه اكتسبها بطرق غير شرعية.

ووجهت النيابة لـ 13 شخصا تهما بتبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.

كما اتهمتهم بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال.

المصدر: د ب أ