مجهولون يخطفون ثلاثة أوروبيين في مالي

خطف "مسلحون" مجهولون ثلاثة أوروبيين ورجل يحمل جنسية التوغو مساء أمس الخميس في جنوب شرق مالي.

وأفاد مسؤول محلي وثلاثة مصادر أمنيّة في مالي إن المخطوفين الثلاثة إيطاليون.

وصرح مصدر أمني أن "مسلحين خطفوا ثلاثة إيطاليين وتوغوليا ليل الخميس... نبذل قصارى جهدنا للإفراج عنهم".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحادثة وقعت في منطقة "سينسينا".

وتوجد في مالي جماعات إرهابية لديها ارتباطات بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين. وتنفذ تلك الجماعات، من حين لآخر، أعمالا إرهابية ضد المدنيين وقوات الأمن.

المصدر: آ ف ب