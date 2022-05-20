السبت 21 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
مجهولون يخطفون ثلاثة أوروبيين في مالي
وحدة من الجيش المالي
20 مايو 2022 17:57

خطف "مسلحون" مجهولون ثلاثة أوروبيين ورجل يحمل جنسية التوغو مساء أمس الخميس في جنوب شرق مالي.
وأفاد مسؤول محلي وثلاثة مصادر أمنيّة في مالي إن المخطوفين الثلاثة إيطاليون.
وصرح مصدر أمني أن "مسلحين خطفوا ثلاثة إيطاليين وتوغوليا ليل الخميس... نبذل قصارى جهدنا للإفراج عنهم".
 وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الحادثة وقعت في منطقة "سينسينا".
وتوجد في مالي جماعات إرهابية لديها ارتباطات بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين. وتنفذ تلك الجماعات، من حين لآخر، أعمالا إرهابية ضد المدنيين وقوات الأمن.

المصدر: آ ف ب
مالي
إرهاب
خطف
آخر الأخبار
أرشيفية
ضربة روسية مدمرة لشحنة أسلحة في أوكرانيا
اليوم 14:01
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
الرياضي
«تحسين المراكز» يُسدل الستار على «الجولة 25»
اليوم 13:51
رئيس أوكرانيا يتحدث عن «الطريقة الوحيدة» لإنهاء الأزمة
عربي ودولي
رئيس أوكرانيا يتحدث عن «الطريقة الوحيدة» لإنهاء الأزمة
اليوم 13:50
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
الرياضي
أوساكا تستعد لـ «عودة صعبة» في «رولان جاروس»
اليوم 13:19
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
الرياضي
جولدن ستايت.. «إحكام القبضة»
اليوم 13:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©