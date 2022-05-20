إجلاء مزيد من الجنود من ماريوبول

تواصل إجلاء المقاتلين المصابين بجروح خطيرة من مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول الأوكرانية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول مصير بقية المقاتلين.

وذكر دنيس بروكوبينكو قائد كتيبة "آزوف" الأوكرانية، في تسجيل مصور نُشر اليوم الجمعة "أكدنا باستمرار على أهم ثلاثة أمور بالنسبة لنا: المدنيون والجرحى والقتلى".

وتابع، في الفيديو الذي بُث على موقع تلغرام "أجلي المدنيون، وتلقى المصابون بجروح خطيرة المساعدة اللازمة وتم إجلاؤهم على أن يتم تبادلهم فيما بعد وتسليمهم إلى الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا".

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن ما يقرب من 2000 جندي أوكراني في "آزوفستال" استسلموا حتى الآن. ولم يؤكد المسؤولون الأوكرانيون هذا الرقم.

وقال بروكوبينكو إن عملية نقل القتلى من مصنع "آزوفستال" لا تزال جارية. وأضاف "أتمنى أن تتمكن أوكرانيا والأهالي في المستقبل القريب من دفن جنودهم بشكل مشرف".

المصدر: آ ف ب