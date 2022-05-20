خدمات ذكية جديدة في الحرم المكي

الرياض (الاتحاد)

استحدثت رئاسة الحرمين الشريفين خدمتين ذكيتين جديدتين في المسجد الحرام، وهي روبوت يقدم خدمات الإفتاء وماكينات ذكية لتنظيف كسوة الكعبة المشرفة.

وقالت رئاسة الحرمين إن الروبوت الذكي يقدم خدمات دار الإفتاء السعودية بأكثر من 11 لغة، ويتنقل بين المواقع العامة في الحرم المكي الشريف ويصل إلى مصليات السيدات للإجابة عن أسئلة واستفسارات قاصدي المسجد.

ويشرح روبوت التوجيه الذكي أيضًا طريقة أداء مناسك العمرة والحج وغيرها من الصلوات، ويعمل وفق نظام الشبكة اللاسلكية واي فاي، ويتواصل مع مستخدميه عن طريق شاشة 21 بوصة، وكاميرات عالية الدقة.

ويبحث روبوت التوجيه الذكي عن إجابات الأسئلة بين أراء الآلاف من الشيوخ وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأيضًا عدد من القضاة للرد على الاستفسارات المتعلقة بالفتاوى، ويجيب على الأسئلة بلغات عالمية من بينها العربية والفرنسية والإنجليزية والصينية والتركية والروسية والفارسية.

ويأتي الروبوت بتصميم عصري ومرن يسمح له بالتنقل بين أرجاء الحرم المكي، مع سماعات عالية الدقة كما أنه مزود بتقنية تنقية الصوت وإزالة الضوضاء الخارجية.

أما ماكينات تنظيف كسوة الكعبة الذكية فبدأ استخدامها وهي مخصصة لشفط الأتربة والعوالق الدقيقة من ثوب الكعبة المشرفة، للحفاظ على الثوب المصنوع من الحرير الخالص نظيفًا طيلة الوقت، دون أن تؤثر على سلامة الثوب أو تحركه من مكانه.

وبإمكان الماكينات الجديدة العمل لعدة ساعات متواصلة، مما يجعلها أداة مساعدة ذات فائدة عالية لفريق العمل المسئول عن تنظيف وتطهير الكعبة المشرفة.

وتستهدف المملكة توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي داخل الحرمين، واستغلال التكنولوجيا الحديثة لإيصال رسالة الحرمين الدعوية والتنويرية إلى أكبر عدد ممكن من قاصدي المسجد.