أوكرانيا تعلن عن قتال عنيف بمختلف أنحاء منطقة «دونباس»

نقلت هيئة الأركان العامة بالجيش الأوكراني، اليوم الجمعة،عن مسؤولين أوكرانيين قولهم إن قتالاً عنيفاً مازال مستمراً في منطقة «دونباس» شرق البلاد، فيما تنفذ روسيا هجوماً في منطقتي «ليسيتشانك» و«سيفيرودونيتسك».

وطبقا لكييف، تمكنت القوات الأوكرانية من صد الهجوم في «سيفيرودونيتسك» لكن القتال مازال مستمراً في ضاحية «توشكيفكا».

غير أن الهجوم الروسي لم يحقق تقدماً كبيراً، طبقا لتقرير لكييف حول الوضع.

ولم يتم الإبلاغ عن المزيد من المكاسب الإقليمية في منطقة «خاركيف»، حيث تركز القوات الروسية على الدفاع عن خطوطها الأمامية.

ولم يتسن التحقق من التقارير من مصدر مستقل.

وفي ماريوبول، لا يزال عدد غير معروف من القوات الأوكرانية داخل مصنع «آزوفستال» للصلب. وقالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الجمعة أنه بمجرد سيطرة موسكو على المدينة الساحلية، من المحتمل أن تعزز القوات العمليات في دونباس.

وبسبب المقاومة الأوكرانية القوية في ماريوبول، يجب إعادة تجهيز القوات الروسية قبل أن تتمكن من إعادة الانتشار،وهو ما يمكن أن يكون عملية طويلة.

غير أنه طبقا للتقرير، يتعرض قادة روس لضغوط لتحقيق أهداف في مسرح العمليات.

وأضاف التقرير «هذا يعني أن روسيا من المحتمل أن تعيد توزيع قواتها بسرعة بدون استعداد كاف، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من استنزاف القوة».