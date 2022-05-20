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ألمانيا بصدد تخفيض تكلفة النقل العام لمواجهة التضخم
ألمانيا بصدد تخفيض تكلفة النقل العام لمواجهة التضخم
20 مايو 2022 14:31

 وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، اليوم الجمعة، على حزمة للدعم الاقتصادي للمواطنين المتضررين من ارتفاع التضخم، تتضمن طرح تذكرة شهرية لاستخدام وسائل النقل العام مقابل 9 يورو فقط (10 دولارات) على مستوى ألمانيا لمدة ثلاثة أشهر.
وستخصص الحكومة 2.5 مليار يورو لتعويض مشغلي النقل عن الخسائر في الإيرادات، بحسب التشريع الجديد.
وتتضمن الحزمة أيضا تخفيضاً ضريبياً على البنزين والديزل لنفس المدة، لتنخفض ضريبة الطاقة إلى الحد الأدنى المسموح به في الاتحاد الأوروبي.
وتهدف الإجراءات إلى خفض الأسعار إلى مستويات ما قبل الأزمة. وارتفعت الأسعار في محطات الوقود بعد الهجوم الروسي لأوكرانيا، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين بشكل ملحوظ في ألمانيا.

 

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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