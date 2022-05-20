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إصابة عدة أشخاص في حوادث طعن بالنرويج
إصابة عدة أشخاص في حوادث طعن بالنويج
20 مايو 2022 11:56
قالت الشرطة النرويجية، اليوم الجمعة، إن أربعة أشخاص على الأقل أصيبوا في هجمات طعن عشوائية في نوميدال بجنوب شرق البلاد.
وأضافت الشرطة أن أحد المصابين في حالة حرجة وأن الحادث لا يزال مستمراً.
المصدر: وكالات
حادث طعن
النرويج
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