كوريا الشمالية: عدد المصابين بأعراض الحمى يتجاوز المليونين

قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة إنها تحقق "نتائج جيدة" في معركتها مع أول انتشار مؤكد لكوفيد-19، بينما ارتفع عدد الذين ظهرت عليهم أعراض الحمى إلى أكثر من مليوني شخص.

وأثارت موجة من الإصابات بكوفيد، والتي أكدتها كوريا الشمالية لأول مرة الأسبوع الماضي، القلق بشأن نقص الموارد الطبية واللقاحات في الدولة المعزولة التي تخضع لعقوبات شديدة بسبب برنامجها للأسلحة النووية.

وقال مسؤول كوري جنوبي إن كوريا الشمالية لم تستجب لعروض من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بإرسال مساعدات.

ومن المتوقع أن يبحث الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، يون سوك يول مع الرئيس الأميركي جو بايدن، المقرر وصوله إلى كوريا الجنوبية في وقت لاحق اليوم الجمعة، المساعدة.

وأبلغت كوريا الشمالية عن إصابة 263370 آخرين بأعراض الحمى، وحالتي وفاة أخريين، مما يرفع إجمالي عدد حالات الحمى منذ أواخر أبريل إلى 2.24 مليون حتى مساء الخميس، بما في ذلك 65 حالة وفاة، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

تفتقر كوريا الشمالية إلى القدرات اللازمة لإجراء فحوص كوفيد، ولم تحدد عدد الذين تأكدت إصابتهم بكوفيد من بين المصابين بالحمى. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية "يتم الإبلاغ بشكل مطرد عن نتائج جيدة في الحرب الجارية ضد الوباء".





المصدر: وكالات