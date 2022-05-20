رعب يجتاح العالم.. ورصد حالات اشتباه بـ "جدري القرود" في فرنسا وأستراليا وكندا

رصدت فرنسا أول حالة يشتبه في إصابتها بفيروس جدري القرود بمنطقة باريس حسبما أفادت وزارة الصحة الفرنسية الخميس، فيما تؤكد المؤشرات على أن الفيروس قد تفشى في ربوع العالم. ويتسبب الفيروس الذي أعلنت بريطانيا وإسبانيا والبرتغال أيضاً عن ظهوره في أراضيها، أعراض حمى وطفحا جلديا يؤدي لبروز حبوب على الجلد، وعادة ما يكون خفيفا لكن هناك سلالتين خطيرتين له إحداهما سلالة الكونغو، وهي الأشد خطورة بنسبة وفيات تصل إلى 10 بالمئة، وسلالة غرب أفريقيا بمعدل وفيات حوالي 1 بالمئة من حالات الإصابة. وبعد بريطانيا، أعلنت إسبانيا والبرتغال الأربعاء أنهما سجلتا أكثر من 40 إصابة مؤكدة أو يشتبه في أنها بمرض جدري القرود، وهو مرض نادر في أوروبا. بدورها، قالت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إنها تريد تسليط الضوء، بالتعاون مع بريطانيا، على الإصابات بجدري القردة التي تكتشف في البلاد منذ بداية مايو ، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24".

وأعلنت السلطات الصحية المحلية في منطقة مدريد مساء الأربعاء عن اكتشاف 23 إصابة يشتبه في أنها جدري القرود، وهو مرض متوطن في غرب أفريقيا. وفي البرتغال، سجلت "أكثر من 20 إصابة يشتبه في أنها جدري القرود في منطقة لشبونة (غرب) تم تأكيد خمس منها"، حسب بيان للسلطات الصحية في البلاد.



وقالت السلطات الأسترالية، إنها رصدت حالة عدوى محتملة بمرض جدري القرود وهي لمسافر عاد مؤخرا من أوروبا، وإن فحوصا تجرى حاليا للتأكيد. وذكرت إدارة الصحة بولاية نيو ساوث ويلز أن رجلا في الأربعينيات من عمره مرض بعد عدة أيام من وصوله إلى سيدني وظهرت عليه أعراض متوافقة سريريا مع جدري القرود. وأضافت في بيان أن الرجل وأحد المخالطين من أقاربه يخضعون للعزل في المنزل. ومن جهتها، أعلنت كندا تسجيل أوّل حالتَي إصابة بمرض جدري القرود لدى البشر. وقالت وكالة الصحة العامة الكندية في بيان "أُبلِغت مقاطعة كيبيك بالنتيجة الإيجابية لفحص جدري القرود لعيّنتَين تلقّاهما المختبر الوطني للأحياء الدقيقة. هاتان أوّل حالتَين مؤكّدتَين في كندا". وأشارت السلطات الكندية إلى أنّ حالات أخرى مشتبها بها قيد الدرس في مدينة مونتريال الناطقة بالفرنسية. وتحدّثت الإدارة الإقليمية للصحة العامة في مونتريال عن وجود 17 حالة مشتبه بها.

المصدر: وكالات