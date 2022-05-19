السودان ينتقد أداء «يونيتامس»

أسماء الحسيني (الخرطوم، وكالات)

طالبت وزارة الخارجية في السودان، بعثة الأمم المتحدة، القيام بمهامها كاملة والإيفاء بالتزاماتها بما فيها تسهيل بناء السلام والمساعدة في توفير مطلوبات الانتقال السياسي وحشد الموارد اللازمة لذلك.

وأكدت الخارجية السودانية عدم إيفاء «يونيتامس» بأي دعم مالي في هذا الإطار، مشيرةً إلى أن السودان ومنذ إنشاء البعثة حصل فقط على مبلغ 400 مليون دولار منها 200 مليون دولار ضمن مشروع برنامج «ثمرات» لدعم الأسر الفقيرة.

وأشار وزير الخارجية علي الصادق في مؤتمر صحفي أمس، إلى تقصير واضح من البعثة الأممية في الالتزام بمهامها، منوهاً إلى أن السودان الآن بصدد تقييم عمل البعثة وإصلاح مسارها.

وقال: «إن الحكومة حينما طالبت بإنشاء البعثة كان الغرض مساعدة السودان في جوانب استراتيجية أهمها توفير الدعم اللوجستي والمالي للتحضير للانتخابات ولتنفيذ متطلبات السلام ولتأسيس البنية التحتية للازمة للانتقال السلس».

وأضاف: «البعثة لم تلتزم بهذه الجوانب ولم توفي بالتزاماتها»، مبيناً أن هذه النقاط أساسية لتحقيق الفائدة المرجوة من بقاء البعثة بالسودان.