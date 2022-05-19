13 دولة تشارك بتدريب عسكري بحري في تونس

تونس (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أمس، أن 13 دولة ستشارك في النسخة 17 للتدريب العسكري البحري متعدد الأطراف «فونيكس اكسبراس» بين يومي 21 مايو الجاري والرابع من يونيو المقبل.

وتضم قائمة المشاركين 13 دولة من بينها تونس ومصر والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا من شمال أفريقيا إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وبلجيكا ومالطا وبريطانيا وإسبانيا واليونان. ويهدف التدريب، وفق وزارة الدفاع التونسية، إلى التنسيق للتصدي للأعمال غير المشروعة بالبحر من بينها خاصة الإرهاب البحري وتهريب الأسلحة والمخدرات والحفاظ على أمن المتوسط واستقراره. وستكون الدول المشاركة ممثلة بوحدات بحرية وجوية وفرق طلائع البحرية، وفق ما جاء في بيان لوزارة الدفاع التونسية.

كما تشارك عدة منظمات دولية مثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والوكالة الأوروبية لمراقبة الصيد البحري.