مصر: مقتل إرهابي في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة شمال سيناء

أحمد عاطف (الاتحاد)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، مصرع أحد الإرهابيين بعد محاولته القيام بعمل انتحاري ضد نقطة أمنية شمال سيناء.

وقالت الوزارة في بيان، إن أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة «التلول» في شمال سيناء تمكن من إحباط محاولة أحد العناصر الإرهابية القيام بعمل انتحاري ضد أفراد الأمن.

وأضافت أن أفراد النقطة الأمنية تبادلوا إطلاق النيران مع الإرهابي ما أدى إلى مصرعه والعثور بحوزته على حزام ناسف وقنبلتين يدويتين وسلاح آلي و4 خزائن خاصة به إلى جانب 112 طلقة من ذات العيار.

وكان الجيش المصري قد أعلن قبل أيام مقتل 23 إرهابياً بشمال سيناء وتدمير عدد من البؤر الإرهابية، وعربتي دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها الإجرامية.