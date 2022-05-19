الإمارات تدعو إلى تنسيق الجهود لدعم السلام في أفريقيا

أبوظبي (الاتحاد)

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز الجهود الدولية والعمل المشترك والتنسيق والتعاون الإقليمي والدولي لدعم السلام والأمن في أفريقيا، مؤكدةً أن غياب الاستقرار السياسي عن منطقة الساحل يُقَوّض قدرتها على الاستجابة بفعالية للتحديات.

وأكدت الإمارات في بيان قدمته أمام مجلس الأمن حول مجموعة دول الساحل الخمس ضرورة تعزيز العمل المشترك وتحسين التنسيق والتعاون على المُستويَيْن الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات، بما في ذلك عبرَ الجهود الجماعية لكلٍ من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «MINUSMA» ومجموعة دول الساحل الخمس، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل «UNOWAS» والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «ECOWAS»، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي.

وثمنت دولة الإمارات جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في دعم السلام والأمن في غرب أفريقيا والساحل، بما في ذلك عبرَ زيارتِهِ مؤخراً للمنطقة، وتوجيهِهِ رسالةٍ مهمة،

وقالت: «من المهم أن نؤكد جميعاً على هذه المسألة، لاسيما في ظل ما تمرُّ بهِ المنطقة من تحدياتٍ أمنية وسياسية وإنسانية صعبة ومعقدة».

وأكدت الإمارات في بيانها على ثلاث نقاط: أولاً «غياب الاستقرار السياسي عن المنطقة يُقَوّض من قدرتِها على الاستجابة بفعالية للتحديات الراهنة، مما يتطلب التركيز على إجراء حوارات سياسية شاملة على الصُعُد المحلية والإقليمية، لتحقيق الإصلاحات اللازمة وتعزيز قُدُرات المؤسسات السياسية، وبالتالي معالجة مختلف التحديات التي تواجه منطقة الساحل لاسيما في مالي، ويتعين على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات وتطلعات شعوب المنطقة والحفاظ على سلامتهم، مع ضمان أن تشمل هذه الجهود أصوات المجتمعات المحلية، خاصةً النساء والشباب، نظراً لدورهِم الحيوي في بناء مجتمعاتٍ سلمية ومزدهرة»، مشيدةً بالدور الهام الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي «MINUSMA» لدعم تحقيق هذه الغايات.

ثانياً: «الاستجابة للأوضاع الأمنية المتفاقمة في منطقة الساحل يتطلب مشاركة بَنّاءة من كافة الجهات المعنية، وفي مُقَدمَتِها القوة المشتركة وشركائِها، لتمكين الحكومات من معالجة التحديات العابرة للحدود، خاصةً مع انعدام الاستقرار عالمياً وتأثير ذلك على المبادرات والمؤسسات التي تسعى لصَوْن السلم والأمن الإقليميين».

وشددت على ضرورة مواصلة التركيز على مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في المنطقة عبْرَ نهجٍ شامل مع الأخذ بعين الاعتبار السياقات الخاصة بكل دولة، لاسيما مع تضاعف أنشطة الجماعات الإرهابية في المنطقة، وكذلك الأزمات الداخلية في دول الساحل.

وعبرت الإمارات عن بالغ قلقها إزاء الهجمات الإرهابية المتعددة التي تستهدف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة وتتطلب محاسبة مرتكبي هذه الهجمات.

ثالثاً: «تَعَقُّد الأزمات في الساحل يتطلب من المجتمع الدولي الاستجابة لها بشكلٍ مُنَسَّق وعلى نحوٍ عاجل وشامل، ونُقَدّر هنا مبادرة كلٍ من الأمين العام والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ومجموعة دول الساحل الخمس للبدء بتقييمٍ استراتيجي مشترك لبحث سُبُل تعزيز الدعم المُقَدَّم إلى مجموعة دول الساحل الخمس». وأكدت الإمارات في بيانها تطلعها إلى رؤية ثمار هذه الجهود المشجعة والنتائج التي سيُصْدِرُها الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بالأمن والتنمية في منطقة الساحل.

وأكدت ضرورة الاستمرار في دعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة وتعزيز صمود مجتمعاتها، بما في ذلك من خلال توفير الفرص الاقتصادية وتمكين المرأة وتقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وفي ختام البيان، شددت الإمارات على ضرورة أنْ يسعى مجلس الأمن للحيلولة دون أنْ تُقَوّض التوترات العالمية القدرَة على العمل معاً للتصدي للمسائل الُمدْرَجَة على جدول الأعمال ومنها منطقة الساحل.