الجمعة 20 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
جعجع: لدينا أكبر تكتل في البرلمان اللبناني
سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية
20 مايو 2022 01:23

بيروت (وكالات) 

أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، فوز حزبه بأكبر تكتل في المجلس النيابي الجديد، مشيراً إلى أن نواب تكتل «القوات» لن ينتخبوا رئيس المجلس النيابي الحالي نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي الجديد.
وقال جعجع، في مؤتمر صحفي، إن تكتل «القوات اللبنانية» حصل على 19 مقعداً نيابياً في الانتخابات النيابية، التي جرت الأحد الماضي، بينما تكتل «التيار الوطني الحر» حصل على 18 مقعداً، والقوات اللبنانية لديها 200 ألف صوت تفضيلي في الانتخابات، بينما التيار الوطني الحر لديه 130 ألف صوت تفضيلي.
وعن انتخاب رئيس للمجلس النيابي الجديد أشار جعجع إلى مجموعة من الأسس التي سينتخب تكتل القوات اللبنانية على أساسها رئيساً للمجلس النيابي، قائلاً: إن «بري لا تنطبق عليه هذه الأسس، ولن نصوت له لرئاسة المجلس النيابي».
ورأى أنه «على أي مرشح جدي لرئاسة مجلس النواب أن يتعهد بعدم إقفال المجلس النيابي، وتطبيق النظام الداخلي، والتعهد بالتصويت الإلكتروني، وإعادة القرار الاستراتيجي إلى الحكومة اللبنانية، وأن يعمل لكي تقوم الدولة بوضع السياسة الخارجية للبلاد، وأن يكون القرار الأمني والعسكري بعهدة الجيش اللبناني»، قائلاً: «الرئيس بري لا تنطبق عليه هذه المواصفات».

القوات اللبنانية
حزب القوات اللبنانية
سمير جعجع
لبنان
البرلمان اللبناني
نبيه بري
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي: تقسيط رسوم دورات برامج "النقاط المرورية"
الإمارات
شرطة أبوظبي: تقسيط رسوم دورات برامج "النقاط المرورية"
اليوم 12:01
«قطبا بر دبي» يحددان بوصلة «الهبوط 2»!
الرياضي
«قطبا بر دبي» يحددان بوصلة «الهبوط 2»!
اليوم 12:00
إصابة عدة أشخاص في حوادث طعن بالنويج
عربي ودولي
إصابة عدة أشخاص في حوادث طعن بالنرويج
اليوم 11:56
أزمة الدلافين في البحر الأحمر... ما قصتها؟
دنيا
أزمة الدلافين في البحر الأحمر... ما قصتها؟
اليوم 11:52
مؤلف "لعبة الحبار" يكشف موعد عرض الجزء الثاني
دنيا
مؤلف "لعبة الحبار" يكشف موعد عرض الجزء الثاني
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©