جعجع: لدينا أكبر تكتل في البرلمان اللبناني

بيروت (وكالات)

أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، فوز حزبه بأكبر تكتل في المجلس النيابي الجديد، مشيراً إلى أن نواب تكتل «القوات» لن ينتخبوا رئيس المجلس النيابي الحالي نبيه بري لرئاسة المجلس النيابي الجديد.

وقال جعجع، في مؤتمر صحفي، إن تكتل «القوات اللبنانية» حصل على 19 مقعداً نيابياً في الانتخابات النيابية، التي جرت الأحد الماضي، بينما تكتل «التيار الوطني الحر» حصل على 18 مقعداً، والقوات اللبنانية لديها 200 ألف صوت تفضيلي في الانتخابات، بينما التيار الوطني الحر لديه 130 ألف صوت تفضيلي.

وعن انتخاب رئيس للمجلس النيابي الجديد أشار جعجع إلى مجموعة من الأسس التي سينتخب تكتل القوات اللبنانية على أساسها رئيساً للمجلس النيابي، قائلاً: إن «بري لا تنطبق عليه هذه الأسس، ولن نصوت له لرئاسة المجلس النيابي».

ورأى أنه «على أي مرشح جدي لرئاسة مجلس النواب أن يتعهد بعدم إقفال المجلس النيابي، وتطبيق النظام الداخلي، والتعهد بالتصويت الإلكتروني، وإعادة القرار الاستراتيجي إلى الحكومة اللبنانية، وأن يعمل لكي تقوم الدولة بوضع السياسة الخارجية للبلاد، وأن يكون القرار الأمني والعسكري بعهدة الجيش اللبناني»، قائلاً: «الرئيس بري لا تنطبق عليه هذه المواصفات».