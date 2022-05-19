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تعرّض سفينة لهجوم قبالة اليمن
ميناء الحديدة
20 مايو 2022 01:24

لندن (وكالات) 

أعلنت وكالة بريطانية للأمن البحري، أمس، أنها تحقق في تقارير عن هجوم استهدف سفينة قبالة سواحل اليمن.
وأفادت هيئة «عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة» أن الهجوم وقع على بعد 34 ميلاً بحرياً جنوب غرب ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر والخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية. وأوضحت أن «السفينة كانت على الأرجح ترفع علم هونج كونج»، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل مؤكدةً أن التحقيقات جارية.
وأفادت شركة الأمن البحري البريطانية «أمبري إنتليجنس» بأن الحادث يتعلق بسفينة كانت مبحرة تمكنت من الإفلات من محاولة للصعود إلى متنها من قبل أشخاص يستقلون زوارق، وأضافت الشركة أن طاقم السفينة بخير.
وتشارك هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، في عمليات لمكافحة القرصنة وهي تابعة للبحرية الملكية البريطانية، التي تنسّق عمليات المراقبة في المنطقة.
وتم تحميل قراصنة صوماليين مسؤولية هجمات سابقة. 
وتراجعت وتيرة هذا النوع من الهجمات في السنوات الأخيرة بفضل عمليات أمنية دولية.
وقال متحدث باسم الأسطول الخامس بالبحرية الأميركية إن البحرية على علم بوقوع حادث في البحر الأحمر.

السواحل اليمنية
اليمن
الحديدة
البحر الأحمر
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