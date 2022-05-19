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8 قتلى بهجومين إرهابيين في الساحل الأفريقي
جنود من جيش بوركينا فاسو
20 مايو 2022 00:46

قُتل سبعة جنود على الأقل ومدني، الخميس، في هجومين نفذهما إرهابيون في بوركينا فاسو، وفق ما أفاد مصدران أمني ومحلي.
وأسفر هجوم استهدف وحدة عسكرية في شرق البلاد عن مقتل سبعة جنود، فيما أسفر هجوم آخر استهدف حافلة للركاب في شمال البلاد عن مقتل مدني وإصابة 12 آخرين.
وقال مصدر أمني إن "الوحدة العسكرية في مادجواري، القرية الواقعة ضمن نطاق منطقة كومبيينغا في الشرق، استُهدفت في الصباح الباكر بهجوم إرهابي".
وتابع "الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل سبعة جنود ووقوع خسائر مادية كبيرة".
وأشار المصدر إلى نشر تعزيزات لا سيما مؤازرة جوية لتمشيط المنطقة.
وأكد مسؤول محلي، في اتصال هاتفي، وقوع الهجوم، معربا عن أسفه لـ"سقوط الوحدة العسكرية" التي وصفها بأنها "آخر معقل" مناوئ للإرهابيين في مادجواري.
وقال سكان إن مسلحّين هاجموا صباح الخميس أيضا حافلة الركاب في سيتنغا في منطقة سينو في شمال البلاد.
والسبت قُتل في المنطقتين نحو أربعين من المتطوعين الأمنيين والمدنيين في ثلاث هجمات منفصلة نفذها إرهابيون.
وتشهد بوركينا فاسو، منذ العام 2015، هجمات إرهابية تنفذها حركات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، خلّفت أكثر من ألفي قتيل و1,8 مليون نازح.

المصدر: آ ف ب
بوركينا فاسو
هجوم إرهابي
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