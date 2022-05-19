الأمم المتحدة: إجلاء 300 مهاجر إثيوبي من اليمن

عدن (وكالات)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس، إجلاء 300 مهاجر إثيوبي من اليمن إلى بلادهم.

وذكرت المنظمة الأممية عبر حسابها على تويتر أمس، أنها ساعدت في إجلاء 300 مهاجر إثيوبي إلى بلادهم بشكل طوعي عبر رحلتين جويتين هذا الأسبوع.

وأفادت المنظمة بأن «الآلاف من المهاجرين الآخرين ينتظرون العودة الآن، بينما هناك حاجة ماسة لتمويل العمليات الإنسانية».

وأشارت إلى أن «المهاجرين في اليمن يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، إضافة إلى تعرضهم لانتهاكات واستغلال».

يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة، سبق أن أعلنت أن عشرات الآلاف من المهاجرين الأفارقة باتوا عالقين في اليمن، ويعيشون ظروفاً إنسانية بالغة الصعوبة.