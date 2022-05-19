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اليمن.. إحباط هجوم إرهابي في لحج
أرشيفية
20 مايو 2022 01:23

عدن (وكالات)

أعلنت قوات الأمن اليمنية، ضبط إرهابي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً، أثناء قيادته مركبة قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة لحج.
وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للقوات المشتركة، فإن وحدات عسكرية ألقت القبض على إرهابي، يعتقد انتماؤه لتنظيم «القاعدة»، كان يرتدي حزاماً ناسفاً وذلك في حاجز تفتيش «الجبلين» في مديرية «ردفان» بمحافظة لحج.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الإرهابي الانتحاري كان قادماً من محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في طريقه إلى عدن لتنفيذ عملية إرهابية.
وأوضح أن الإرهابي كان يقود حافلة نقل صغيرة على متنها شخصان قبل أن يتم الاشتباه به وضبطه على الفور.
وأشار البيان إلى أن الانتحاري حاول تفجير نفسه في حاجز التفتيش لولا اليقظة الأمنية للجنود التي أحبطت ذلك.
ويشكل انطلاق العناصر الإرهابية من مناطق سيطرة الميليشيات إلى المحافظات المحررة جانباً آخر من تحريك ميليشيات الحوثي ورقة الإرهاب في مناطق الحكومة اليمنية لخدمة مشروعهم المدمر ونسف فرص السلام.

لحج
اليمن
قوات الأمن اليمنية
ميليشيات الحوثي
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