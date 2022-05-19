الجمعة 20 مايو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
قصف مدفعي حوثي يستهدف الأحياء السكنية جنوبي مأرب
عناصر حوثية (أرشيفية)
20 مايو 2022 01:23

عدن (الاتحاد)

شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية، قصفًا مكثفًا على الأحياء السكنية جنوبي محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، في إطار استمرارها في خرق الهدنة الأممية.
وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي شنت قصفًا مدفعيًا على الأحياء السكنية في مديرية «حريب». وبحسب المصادر فقد تساقط عدد من القذائف على منازل المدنيين، وتسببت بأضرار مادية، من دون أن تخلف أي ضحايا.
ويأتي ذلك بعد يومين على استهداف الميليشيات بالطيران المسيّر مناطق سكنية بمديرية «رغوان»، شمالي غرب المحافظة، وإصابة ثلاثة مدنيين جراء القصف بينهم طفل.
وفي سياق آخر، توفي يمني مختطف من أبناء محافظة الجوف، إثر تعرضه لتعذيب شديد في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية.
وذكرت لجنة الحقوق والإعلام في محافظة الجوف، أن علي هادي مسفر بن رباقة 25 عاما من أبناء مديرية «خب والشعف» اختطف منذ ما يقارب شهرين ولقي حتفه خلال تعذيبه في معتقلات الميليشيات بصنعاء.
وأفادت اللجنة في بيان أن الضحية شخص مدني لا ينتمي لأي جهة ويعد أحد ضحايا مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد أبناء محافظة الجوف. كما عبرت اللجنة عن استنكارها وإدانتها لمثل هذه الأعمال والانتهاكات التي تتنافى مع كافة المعاهدات والأعراف الأخلاقية المحلية والدولية.
وطالبت المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بممارسة المزيد من الضغط على ميليشيات الحوثي للإفراج عن المختطفين المدنيين وتقديم كافة المنتهكين للعدالة الدولية.

مأرب
اليمن
ميليشيات الحوثي
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي: تقسيط رسوم دورات برامج "النقاط المرورية"
الإمارات
شرطة أبوظبي: تقسيط رسوم دورات برامج "النقاط المرورية"
اليوم 12:01
«قطبا بر دبي» يحددان بوصلة «الهبوط 2»!
الرياضي
«قطبا بر دبي» يحددان بوصلة «الهبوط 2»!
اليوم 12:00
إصابة عدة أشخاص في حوادث طعن بالنويج
عربي ودولي
إصابة عدة أشخاص في حوادث طعن بالنرويج
اليوم 11:56
أزمة الدلافين في البحر الأحمر... ما قصتها؟
دنيا
أزمة الدلافين في البحر الأحمر... ما قصتها؟
اليوم 11:52
مؤلف "لعبة الحبار" يكشف موعد عرض الجزء الثاني
دنيا
مؤلف "لعبة الحبار" يكشف موعد عرض الجزء الثاني
اليوم 11:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©