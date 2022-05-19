قصف مدفعي حوثي يستهدف الأحياء السكنية جنوبي مأرب

عدن (الاتحاد)

شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية، قصفًا مكثفًا على الأحياء السكنية جنوبي محافظة مأرب، شمال شرق اليمن، في إطار استمرارها في خرق الهدنة الأممية.

وقالت مصادر محلية، إن ميليشيات الحوثي شنت قصفًا مدفعيًا على الأحياء السكنية في مديرية «حريب». وبحسب المصادر فقد تساقط عدد من القذائف على منازل المدنيين، وتسببت بأضرار مادية، من دون أن تخلف أي ضحايا.

ويأتي ذلك بعد يومين على استهداف الميليشيات بالطيران المسيّر مناطق سكنية بمديرية «رغوان»، شمالي غرب المحافظة، وإصابة ثلاثة مدنيين جراء القصف بينهم طفل.

وفي سياق آخر، توفي يمني مختطف من أبناء محافظة الجوف، إثر تعرضه لتعذيب شديد في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وذكرت لجنة الحقوق والإعلام في محافظة الجوف، أن علي هادي مسفر بن رباقة 25 عاما من أبناء مديرية «خب والشعف» اختطف منذ ما يقارب شهرين ولقي حتفه خلال تعذيبه في معتقلات الميليشيات بصنعاء.

وأفادت اللجنة في بيان أن الضحية شخص مدني لا ينتمي لأي جهة ويعد أحد ضحايا مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد أبناء محافظة الجوف. كما عبرت اللجنة عن استنكارها وإدانتها لمثل هذه الأعمال والانتهاكات التي تتنافى مع كافة المعاهدات والأعراف الأخلاقية المحلية والدولية.

وطالبت المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بممارسة المزيد من الضغط على ميليشيات الحوثي للإفراج عن المختطفين المدنيين وتقديم كافة المنتهكين للعدالة الدولية.