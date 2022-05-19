ارتفاع إصابات سلالة فرعية من أوميكرون في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات، مساء الخميس، زيادة ضئيلة للغاية في نسبة السلالة الفرعية "بي ايه.5" للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد بين العينات الإيجابية لكورونا في ألمانيا.

وكتب المعهد، في تقريره الأسبوعي، أن أحدث البيانات أفادت بأن نسبة هذه السلالة وصلت في عينة عشوائية الأسبوع قبل الماضي إلى 1,4%، وكانت النسبة وصلت إلى 0,5% و0,3% في الأسابيع السابقة على ذلك الأسبوع.

وأضاف المعهد أنه يبدو أن النمو المطرد في سلالة أوميكرون "بي ايه.2"، التي كانت سائدة منذ وقت ما، قد توقف مشيرا إلى أن نسبة هذه السلالة تدنت بشكل طفيف في الوقت الراهن.

وكتب المعهد أن "الاتجاه المتزايد الحالي لسلالتي "بي ايه.4" و"بي ايه.5" ولاسيما في جنوب أفريقيا والبرتغال أيضا يسير هناك جنبا إلى جنب مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 ومعدل العينات الإيجابية".

وذكر المعهد أن نسبة سلالة "بي ايه.4" في ألمانيا حققت زيادة صغيرة للغاية حيث تراوحت بين 10,1% و0,3%، وأضاف المعهد أنه لم يتم حتى الآن رصد حدوث زيادة قوية في نسبة المتحورات المختلطة.

فيما يتعلق بتطور الجائحة، أكد المعهد أن معدل الإصابة الأسبوعي واصل انخفاضه في الأسبوع الماضي بنسبة 13,5% ولفت إلى استمرار تراجع الكثير من المؤشرات الخاصة بدخول المستشفيات وحالات الوفيات جراء الإصابة بعدوى كورونا.

في الوقت نفسه، قال المعهد إن "ضغط العدوى لا يزال مرتفعا حيث بلغ عدد حالات العدوى التي تم إبلاغ المعهد بها في الأسبوع الأخير نحو 400 ألف حالة".

كان معدل الإصابات الأسبوعي وصل، خلال الشهور الماضية إبان موجة أوميكرون، إلى أكثر من مليون حالة أسبوعيا.

المصدر: د ب أ