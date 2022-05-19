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الأمم المتحدة تحض موسكو وكييف على استئناف المفاوضات
أرشيفية
20 مايو 2022 01:23

جنيف (وكالات) 

دعت الأمم المتحدة، أمس، روسيا وأوكرانيا إلى «أن تبنيا على» التواصل والتنسيق الذي تم لإنجاز عمليات الإجلاء من ماريوبول من أجل استئناف محادثات السلام المتوقفة.
وقال منسق مساعدات الأمم المتحدة مارتن غريفيث، إن العمليات الناجحة لإجلاء المدنيين والمقاتلين من مجمع «آزوفستال» للصلب في مدينة ماريوبول ترسم معالم طريق العودة نحو مفاوضات أوسع لإنهاء النزاع المدمّر.
وأضاف، في تصريح للصحافيين بجنيف: «تلك العمليات لم تكن لتحدث لولا التعاون بين روسيا الاتحادية والسلطات الأوكرانية».
وتابع: «أعتقد أن النجاح النسبي للتعاون، وهو أفضل مما كان عليه في الأسابيع السابقة، يشير إلى أن هناك ما يمكن البناء عليه».

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