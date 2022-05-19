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بايدن: السويد وفنلندا تستوفيان كل معايير الانضمام إلى «الناتو»
بايدن: السويد وفنلندا تستوفيان كل معايير الانضمام إلى «الناتو»
20 مايو 2022 01:24

عواصم (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أن السويد وفنلندا تستوفيان «كل المعايير» للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وأعلن أنه سيدعو الكونغرس إلى الموافقة «في أسرع وقت ممكن» على ترشيحهما.
وقال بايدن إلى جانب رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسن والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو اللذين يزوران البيت الأبيض، غداة تقديم الترشيح الرسمي لانضمام بلديهما، «أنا فخور بأن أؤكد لهما الدعم التام والكامل من قبل الولايات المتحدة».
جاء ذلك، رغم تمسك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بموقفه الرافض لانضمام السويد وفنلندا للحلف، وهو ما ألقى بظلاله على زيارة يقوم بها زعيما البلدين للبيت الأبيض. وقالت فنلندا والسويد إن هجوم روسيا على أوكرانيا دفعهما لطلب الانضمام للحلف، وهو ما يعتبر تغيراً في سياسات متبعة في الدولتين منذ أجيال آثرت عدم الانحياز العسكري، في خطوة تمثل أكبر تغير في الوضع الأمني في أوروبا منذ عقود. وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان: «هذا حدث تاريخي، نقطة تحول للأمن الأوروبي.. دولتان لهما تقليد متبع منذ فترة طويلة بالتزام الحياد ستنضمان لأقوى تحالف دفاعي في العالم».
لكن تركيا فاجأت حلفاءها برفض الخطوة واتهام الدولتين بإيواء متشددين أكراد.
وقال أردوغان، في مقابلة مع طلبة في وقت متأخر من مساء أمس الأول: «سنواصل سياستنا بطريقة حاسمة، وأخبرنا الحلفاء أننا سنرفض عضوية فنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي (الناتو)».
وقللت واشنطن حتى الآن من شأن الاعتراضات التركية، وقالت إنها تتوقع حل الأمر.

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